Об этом 24 каналу сказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он говорит, что уничтожение складов оккупантов радикальным образом не изменило планы врага, ведь советских боеприпасов в России много.

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Как оккупанты получают боеприпасы

По словам Вениславского, россияне передают боеприпасы с россии на оккупированные территории через ростовскую, курскую и белгородскую области.

Также в Белгородской области база восстановления поврежденной российской техники насчитывает около 900 единиц. Это после ремонта снова будут бросать на территорию Украины,

– сообщил он.

Член комитета ВР по нацбезопасности и обороне уверяет, что такая же ситуация с боеприпасами эшелоны идут. "Но мы делаем все, чтобы уничтожать составы и нарушать логистические маршруты", – говорит он.

Враг готовит прорыв в направлении Краматорска

Вениславский считает, что для врага до сих пор цель №1 – захватить Луганскую и Донецкую области.

По его словам, сейчас проходят перегруппировки – отводятся те подразделения, которые понесли большие потери, на их место заводят новые войска.

По данным разведки, на территории Украины постоянно находятся около 110-ти батальонно-тактических групп. И их количество на Донецком направлении остается практически неизменным

Враг пытается готовить прорыв в направлении Краматорска. Со стороны Харьковщины также готовятся ударные группировки в направлении Славянска. Поэтому ближайшие дни будут тяжелыми,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что враг будет пытаться достичь этой тактической цели, о чем он говорит.

Вениславский о ситуации на фронте и уничтожении складов оккупантов:



К слову, за прошедшие сутки, 10 июля, на Краматорском направлении из ствольной артиллерии обстреливали Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.

В то же время, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что ближайшей целью путина в войне против Украины будет Славянск. А параллельно с этим ВСУ продолжают свое контрнаступление на Юге.