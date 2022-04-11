Россияне создают фейки об уничтожении украинцами оружия, которое передают союзники
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, подчеркнув, что это свидетельствует об осознании россиянами проигрыша в этой войне.
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Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами,
– отметил Ермак.
Руководитель ОП рассказал, что один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. В то же время эту информацию опроверг премьер Эдуард Хегер.
Опровержение фейка об уничтожении истребителей / Скриншот Ермак
О планах россиян
Ермак подчеркнул, что украинскому правительству известны сценарии россиян.
Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии,
– рассказал Ермак.
Так что в ОП предупредили о подобных фейках. Ведь оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет.
Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива,
– иронически написал Ермак.
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