Россияне создают фейки об уничтожении украинцами оружия, которое передают союзники

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, подчеркнув, что это свидетельствует об осознании россиянами проигрыша в этой войне.

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Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами,

– отметил Ермак.

Руководитель ОП рассказал, что один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. В то же время эту информацию опроверг премьер Эдуард Хегер.

Опровержение фейка об уничтожении истребителей / Скриншот Ермак

О планах россиян

Ермак подчеркнул, что украинскому правительству известны сценарии россиян.

Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии,

– рассказал Ермак.

Так что в ОП предупредили о подобных фейках. Ведь оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет.

Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива,

– иронически написал Ермак.

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