Росіяни створюють фейки про знищення українцям зброї, яку передають союзники

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, наголосивши, що це свідчить про усвідомлення росіянами програшу у цій війні.

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Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники. Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами,

– зазначив Єрмак.

Керівник ОП розповів, що один з останніх фейків – буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Водночас цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер.



Спростування фейку про знищення винищувачів / Скриншот Єрмак

Про плани росіян

Єрмак наголосив, що українському уряду відомі сценарії росіян.

Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії,

– розповів Єрмак.

Тож в ОП попередили про подібні фейки. Адже зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ.

Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива,

– іронічно написав Єрмак.

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