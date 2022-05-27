Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников Пентагона. По его словам, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп. Большинство – на Юге, а остальные группировки раскололись и воюют на Донбассе.

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Оккупанты достигли незначительного прогресса, несмотря на численное преимущество

В Минобороны США заявили, что российские войска добились в Украине лишь незначительных успехов, несмотря на преимущество в количестве военных. Однако эти достижения компенсируются достижениями бойцов ВСУ по другим направлениям, особенно вокруг Харькова, второго по величине города Украины.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, война России против Украины длится уже 92 дня, и стратегия страны-агрессорки развивается. Сначала кафиры имели целью захватить Киев и заменить правительство, которое избрало украинский народ. Три крыла российской армии рассчитывали быстро преодолеть сопротивление украинских бойцов:

одно крыло атаковало с севера;

второе – напало из Крыма,

третье – вдавилось с востока.

Ну, это не сработало. Итак, они начали пытаться отрезать весь Донбасс, выходя к югу от Харькова и к северу от Мариуполя.

– добавил чиновник.

В этом россияне также не добились значительного прогресса, поэтому определили для себя другую цель. Теперь кафиры пытаются оттеснить в Украину дальневосточные регионы.

Бои – тяжелые и жесткие. В свою очередь, изменение местности и цели означает изменение тактики на поле боя, которая приводит к увеличению важности огня на большие расстояния. Мир предоставляет Украине необходимый потенциал для борьбы с захватчиками. По словам чиновника, из 108 гаубиц М-777, передавших ВСУ, 85 уже используют украинские военные. Эти пушки стреляют из 190 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, которые тоже уже передали нашей стране.

Кроме того, для бойцов ВСУ направили 9 вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade. Каждый день в Украину прибывает все большее оборудование – от бронетранспортеров и пайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров.

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Захватчики используют старые подходы на поле боя

Оккупанты имеют значительные силы с большими возможностями, однако украинские военные дают им достойный отпор. В частности, бойцы ВСУ отвлекли кафиров от Киева и оттеснили их вокруг Харькова. Российская тактика тоже помогает нашим защитникам.

"Россияне пытаются преодолеть некоторые проблемы, которые у них возникли – командование и контроль, материально-техническое обеспечение, маневры. Но, по большому счету, мы видим, что они предпринимают более локализованные усилия. Они используют меньшие подразделения для достижения меньших целей в более измельченном". подходе", - добавил чиновник Пентагона.

Российская тактика не изменилась за все 92 дня полномасштабной войны.

"Они все еще делают все достаточно доктринально – сначала используют артиллерийский огонь, а затем перемещают подразделения только после того, как почувствуют, что они достаточно смягчили цель", – добавил чиновник.

Несмотря на это, российские войска по-прежнему численно преобладают. Поэтому Пентагон будет наблюдать ситуацию на поле боя.

С начала вторжения военные чиновники заявили, что ожидают, что обе стороны будут учиться на этом опыте и развиваться. Однако по словам чиновника Минобороны США, Пентагон не видит "многие инновационные, креативные способы продвижения" оккупантов. Ведь они используют почти тот же доктринальный подход, что и в прошлом.

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