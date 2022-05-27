Соответствующую информацию обнародовали в Минобороны США. Такая ситуация по состоянию на 26 мая, то есть на 92-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
В рамках возможного, – в ООН высказались о перспективах ядерного конфликта в Украине
В Пентагоне заявили, что ситуация по ядерному оружию не изменилась
На ядерном фронте по-прежнему. Я не видел ничего, что бы указывало на то, что нам нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания врага.
– объяснили в Пентагоне.
В Министерстве обороны США заявили, что нет ничего, что указывало бы на неизбежное применение тактического ядерного оружия россиянами в Украине.
Ядерное оружие не является настоящим преимуществом
Генерал-лейтенант США Бен Годжес, командовавший Сухопутными силами США в Европе в 2014-2018 годах, заявил, что нажатие красной кнопки не поможет Путину .
Я не верю, что он может действительно использовать ядерное оружие, потому что это не даст ему никаких преимуществ. Если бы это было настоящим преимуществом, он бы использовал это,
– объяснил генерал.
Бен Годжес заверил, что Владимир Путин имеет единственное преимущество, пока не применит это оружие. Если это случится – он его потеряет. В частности, тогда:
- избавит себя от этих рычагов влияния и непременно получит ответ;
- потому что Запад уже не сможет оставаться в стороне .
Последние новости о ядерном оружии России
- Россия постоянно угрожает Украине и миру ядерным оружием. В конце апреля в США также объясняли , что не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на угрозы из Кремля.
- В начале мая советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что реакция на применение Путиным ядерного оружия будет мгновенной . В частности, предположил, что говорится, что Россия может получить соответствующий удар непосредственно по высшему военно-политическому руководству России и бункеры не спасут.
- В тот период военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Кремль будет пугать ядерным ударом до конца российско-украинской войны . Тогда Путин раз напоминал Западу, что ракеты, которые могут нанести ядерный удар, в России есть.
- 25 мая в Совбезе Организации Объединенных Наций заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной. Генсек ООН Антониу Гутерреш признает, что последствия войны в Украине будут глобальными.