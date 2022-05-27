Відповідну інформацію оприлюднили в Міноборони США. Така ситуація станом на 26 травня, тобто на 92 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте У межах можливого, – в ООН висловилися про перспективи ядерного конфлікту в Україні

У Пентагоні заявили, що ситуація щодо ядерної зброї не змінилась

На ядерному фронті без змін. Я не бачив нічого, що б вказувало на те, що нам потрібно змінити нашу позицію стратегічного стримування ворога,

– пояснили у Пентагоні.

У Міністерстві оборони США заявили, що немає нічого, що б вказувало на неминуче застосування тактичної ядерної зброї росіянами в Україні.

Ядерна зброя не є справжньою перевагою

Генерал-лейтенант США Бен Годжес командував Сухопутними силами США у Європі у 2014 – 2018 роках та заявив, що натискання червоної кнопки не допоможе Путіну.

Я не вірю, що він може насправді використати ядерну зброю, тому що це не дасть йому жодних переваг. Якби це було справжньою перевагою, він би використав це,

– пояснив генерал.

Бен Годжес запевнив, що Володимир Путін має єдину перевагу, поки не застосує цю зброю. Якщо це трапиться – він її втратить. Зокрема тоді:

якщо президент-терорист все ж вдасться до радикального кроку, він позбавить себе цих важелів впливу та неодмінно отримає відповідь;

тому що Захід вже не зможе залишатися осторонь.

Останні новини щодо ядерної зброї Росії

Росія постійно погрожує Україні та світу ядерною зброєю. На початку травня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що реакція на застосування Путіним ядерної зброї буде миттєвою. Зокрема припустив, що мовиться про те, що Росія може отримати відповідного удару безпосередньо по вищому військово-політичному керівництву Росії і бункери не врятують.

Наприкінці квітня у США також пояснювали, що не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї попри погрози з Кремля

На початку травня військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Кремль лякатиме ядерним ударом до кінця російсько-української війни. Тоді Путін вкотре нагадав Заходу, що ракети, які можуть завдати ядерного удару, в Росії є.

25 травня у Радбезі Організації Об'єднаних Націй заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною. Генсек ООН Антоніу Гутерреш визнає, що наслідки війни в Україні будуть глобальними.

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