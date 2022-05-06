Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.
До теми Російська армія відпрацювала у Калінінграді запуск "Іскандерів" з ядерною зброєю, – ЗМІ
Іноземні ЗМІ повідомляють, що Путін під час параду 9 травня натякне Заходу на ядерну війну. Зокрема, він вже показав "літак судного дня".
Жданов наголошує, що тема ядерної зброї буде "розноситися" Росією до кінця війни. Але він сподіваюся, що це так і залишиться в загрозах.
Заходу нагадали, що ракети, які можуть завдати ядерного удару, в Росії є. І я думаю, що так буде до кінця війни. Вони постійно будуть про це нагадувати і залякувати Захід наявністю ядерної зброї,
– заявив експерт.
Жданов про ядерну загрозу Росії, пожежу на фрегаті та ситуацію на фронті:
Росія погрожує ядерною зброєю: останні новини
- Російська пропаганда тривалий час звинувачує Україну та Захід у погрозах щодо застосування зброї. Однак саме президент Росії Володимир Путін наприкінці лютого наказав привести у бойову готовність ядерну зброю.
- Додамо, що Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження.
- Окрім того, Путін погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні. А нещодавно пропагандист Дмитро Кисельов пригрозив, що Кремль може знищити Велику Британію.
- Зауважимо, що президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.
- Водночас заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд сказала, що США серйозно сприймають погрози Путіна щодо ядерної війни.На тлі воєнних злочинів Росії в Україні президент Володимир Зеленський теж не виключає, що Путін вдарить ядерною зброєю.
- Цікаво, що Олексій Арестович заявив, що Україна готова звільняти захоплені території Донбасу та навіть Криму. Але, на його думку, за спроби відібрати півострів Росія може вдарити ядерною зброєю.
Цікаве відео – чи можна збити російську ядерну ракету: відповідь Жданова