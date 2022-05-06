Про це розповів 24 каналу військовий експерт Олег Жданов.

До теми Російська армія відпрацювала у Калінінграді запуск "Іскандерів" з ядерною зброєю, – ЗМІ

Іноземні ЗМІ повідомляють, що Путін під час параду 9 травня натякне Заходу на ядерну війну. Зокрема, він вже показав "літак судного дня".

Жданов наголошує, що тема ядерної зброї буде "розноситися" Росією до кінця війни. Але він сподіваюся, що це так і залишиться в загрозах.

Заходу нагадали, що ракети, які можуть завдати ядерного удару, в Росії є. І я думаю, що так буде до кінця війни. Вони постійно будуть про це нагадувати і залякувати Захід наявністю ядерної зброї,

– заявив експерт.

Жданов про ядерну загрозу Росії, пожежу на фрегаті та ситуацію на фронті:



Росія погрожує ядерною зброєю: останні новини

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