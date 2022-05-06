Об этом рассказал 24 каналу военный эксперт Олег Жданов.

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Иностранные СМИ сообщают, что Путин во время парада 9 мая намекнет Западу на ядерную войну. В частности, он уже показал "самолет судного дня".

Жданов отмечает, что тема ядерного оружия будет "разноситься" по России до конца войны. Но он, надеюсь, так и останется в угрозах.

Западу напомнили, что ракеты, которые могут нанести ядерный удар, у России есть. И я думаю, что так будет до конца войны. Они постоянно будут об этом напоминать и запугивать Запад наличием ядерного оружия,

– заявил эксперт.

Жданов о ядерной угрозе России, пожаре на фрегате и ситуации на фронте:



Россия угрожает ядерным оружием: последние новости

Российская пропаганда долгое время обвиняет Украину и Запад в угрозах применения оружия. Однако именно президент России Владимир Путин в конце февраля приказал привести в боевую готовность ядерное оружие.

Добавим, что у России один из крупнейших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения.

Кроме того, Путин угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине. А недавно пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил, что Кремль может уничтожить Великобританию.

Отметим, что президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.

В то же время заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США серьезно воспринимают угрозы Путина по поводу ядерной войны. На фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский тоже не исключает, что Путин ударит ядерным оружием.

Интересно, что Алексей Арестович заявил, что Украина готова освобождать захваченные территории Донбасса и Крыма. Но, по его мнению, за попытки отобрать полуостров Россия может ударить ядерным оружием.

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