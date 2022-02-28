Россияне иногда имитируют намерение сдаться в плен, а затем начинают обстрелы
28 февраля 2022 , 22:10Читати новину українською
Источник:Фейсбук Генерального штаба ВСУ
В Генштабе сообщили о случаях, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Но этого не делает.
После приближения к украинским позициям, оккупанты начинают открывать огонь на поражение.
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В Генштабе также сообщили, что танки из состава российских оккупационных войск при следовании через населенный пункт Бородянка начали сознательно разрушать инфраструктуру и жилье. А отдельная группа танков открыла хаотичный огонь по многоэтажках.
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