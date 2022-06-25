Хотели защитить флот от украинских "Нептунов"

Так, россияне использовали буровые платформы в Черном море, чтобы защитить флот от наших комплексов "Нептун". Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников в интервью для одного из телеканалов .

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По словам политика, военные России разместили на платформах Черного моря станции радиоэлектронной борьбы. Те имели задачу защищать российские корабли от обстрелов украинскими ракетными комплексами "Нептун".

Почему они имели такое значение? Мало того, что они воровали наш газ, мало того, что они вообще украдены у Украины в 2014 году, россияне размещали на них свои радиоэлектронные станции борьбы. Так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются для цели, которую задумали россияне,

– подчеркнул Резников.

В то же время Резников не подтвердил поражение буровых платформ украинскими войсками. Глава Минобороны рекомендовал обратить внимание на спутниковые снимки – на них виден пожар в море именно в зоне расположения "вышек Бойко".

ВСУ, вероятно, нанесли удар по "вышкам Бойко": что надо знать

Еще в 2014 году Россия захватила обе буровые установки во время аннексии Крыма. Впоследствии их стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с бывшим министром энергетики Юрием Бойко.

20 июня появилась информация, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по "вышкам Бойко" в Черном море. Информацию подтвердили только так называемые "крымские власти", официальные ведомства Украины не подтвердили причастность ВСУ к атаке.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 канала , что ВСУ действительно нанесли удар по вышкам.

Также есть информация, что эти объекты кафиры использовали для проведения разведки.

В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил , что россияне превратили буровые платформы в воинские части, на которых разместили ПВО и гарнизоны, а это представляет опасность для Украины. То есть если ВСУ и ударили, то это правильное решение. И главное, почему наши военные имели право атаковать "вышки" – это военные объекты. Кроме того, он подчеркнул, что ворованное надо возвращать или, по меньшей мере, врагу не давать.

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