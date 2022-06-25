Хотіли захистити флот від українських "Нептунів"

Так, росіяни використовували бурові платформи у Чорному морі, щоб захистити флотувід наших комплексів "Нептун". Про це заявив глава Міністерства оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для одного з телеканалів.

Головне Ворог атакував десятками ракет, у ГУР спрогнозували час кінця війни: основне за 122 день війни

За словами політика, військові Росії розмістили на платформах у Чорному морі станції радіоелектронної боротьби. Ті мали за завдання захищати російські кораблі від обстрілів українськими ракетними комплексами "Нептун".

Чому вони мали таке значення? Мало того, що вони крали наш газ, мало того, що вони взагалі вкрадені в України у 2014 році, росіяни розміщували на них свої станції радіоелектронної боротьби. Так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках і тепер вони не використовуються для тієї мети, яку задумали росіяни,

– підкреслив Резніков.

Водночас Резніков не підтвердив ураження бурових платформ українськими військами. Глава Міноборони рекомендував звернути увагу на супутникові знімки – на них видно пожежу у морі саме у зоні розташування "вишок Бойка".

ЗСУ, ймовірно, завдали удару по "вишках Бойка": що треба знати

Ще у 2014 році Росія захопила обидві бурові установки під час анексії Криму. Згодом їх почали називати "вишками Бойка" через скандал з колишнім міністром енергетики Юрієм Бойком.

20 червня з'явилась інформація, що Збройні Сили України завдали удару по "вишках Бойка" у Чорному морі. Інформацію підтвердила лише так звана "кримська влада", офіційні відомства України не підтвердили причетність ЗСУ до атаки.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ справді завдали удару по вишках.

Також є інформація, що ці об'єкти окупанти використовували для проведення розвідки.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що росіяни перетворили бурові платформи у військові частини, на яких розмістили ППО та гарнізони, а це становить небезпеку для України. Тобто, якщо ЗСУ і вдарили, то це правильне рішення. І головне, чому наші військові мали право атакувати "вишки", – це військові об'єкти. Крім того, він підкреслив, що крадене треба повертати, або щонайменше, ворогу не давати.

До теми – Показали кадри, як горіли "Вишки Бойка": дивіться відео