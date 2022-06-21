Росіяни вкрали платформи ще у 2014 році

Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому "вишки Бойка", – законна воєнна мішень для України, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що передусім, – це вкрадені у нас платформи у 2014 році. А крадене треба повертати, або як мінімум, ворогу не давати.

Це військовий об'єкт

Крім того, Братчук наголосив, що там були розміщені гарнізони та озброєння, що становить небезпеку для України. І головне, чому ЗСУ мали право атакувати "вишки", – це військові об'єкти.

Там є, або були сили протиповітряної оборони, тобто деякі види озброєння. Тобто ті об'єкти, які допомогали ворогу виконувати певні функції, зокрема і з блокування Чорного моря. Якщо так сталось, чи станеться, будемо лише задоволені, подякуємо Збройними силам України. Адже це військові об'єкти,

– зазначив Братчук.

ЗСУ, ймовірно, вдарили по "вишках Бойка": коротко

20 червня з'явилась інформація, що ЗСУ вдарили по "вишках Бойка" у Чорному морі. Інформацію підтвердила так звана "кримська влада". Однак, офіційно Україна не підтвердила свою причетність до атаки.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ справді завдали удару по вишках.

Є інформація, що ці об'єкти окупанти використовували для проведення розвідки.

Що відомо про так звані "вишки Бойка"

Росія ще у 2014 році захопила обидві бурові установки, коли був анексований Крим. Вишки залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до анексованого півострова.

У грудні 2015 року Росія відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму. Бурову установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з колишнім міністром енергетики Юрієм Бойком. Україна переплатила за вишки 400 мільйонів доларів.

Дізнайтесь більше – що відомо про "вишки Бойка", по яких, ймовірно, вдарили ЗСУ: дивіться відео