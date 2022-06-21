Россияне украли платформы еще в 2014 году

Сергей Братчук в эфире телемарафона объяснил, почему "вышки Бойко" – законная военная мишень для Украины, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что прежде всего – это украденные у нас платформы в 2014 году. А ворованное нужно возвращать, или как минимум, врагу не давать.

Это военный объект

Кроме того, Братчук подчеркнул, что там были размещены гарнизоны и вооружения, что представляет опасность для Украины. И главное, почему ВСУ имели право атаковать "вышки" – это военные объекты.

Там есть или были силы противовоздушной обороны, то есть некоторые виды вооружения. То есть те объекты, которые помогали врагу выполнять определенные функции, в том числе по блокированию Черного моря. Если так случится, или произойдет, будем только довольны, поблагодарим Вооруженные силы Украины. Ведь это военные объекты,

– отметил Братчук.

ВСУ, вероятно, ударили по "вышкам Бойко": коротко

20 июня появилась информация, что ВСУ ударили по "вышкам Бойко" в Черном море. Информацию подтвердили так называемые "крымские власти". Однако официально Украина не подтвердила свою причастность к атаке.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 канала , что ВСУ действительно нанесли удар по вышкам.

Есть информация, что эти объекты кафиры использовали для проведения разведки.

Что известно о так называемых "вышках Бойко"

Россия еще в 2014 году захватила обе буровые установки, когда был аннексирован Крым. Вышки оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к аннексированному полуострову.

В декабре 2015 года Россия отвела "вышки Бойко" поближе к оккупированному Крыму. Буровую установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с бывшим министром энергетики Юрием Бойко. Украина переплатила за вышки 400 миллионов долларов.

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