Пока полной базы инструментов для борьбы с этим видом летательных аппаратов у Украины нет. Об этом 24 Каналу отметил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он подчеркнул, что сейчас необходимо для более эффективного противодействия.
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Борьба с БПЛА "Орлан"
Россияне имеют в своем арсенале достаточное количество беспилотников "Орлан". Они относительно дешевые в производстве.
"Это один из способов для россиян собирать информацию о происходящем вдоль линии фронта. И попытка залетать немного дальше, где расположены подразделения ВСУ для того, чтобы понимать куда бить российской фронтовой авиации, которую они активно используют", – пояснил эксперт по международной. безопасности.
Карта боевых действий: смотреть видео
Для того чтобы эффективно противодействовать "Орланам" и другой российской авиации, украинским защитникам крайне нужны западные истребители F-16. Более того – важно получить всю линейку, чтобы ликвидировать вражескую технику и на суше, и в море.
"Я думаю, мы получим всю линейку. Там можно использовать вооружение класса и "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и соответственно разные типы ракет, с разным назначением, разными боеголовками", – добавил Тарас Жовтенко.
Ситуация на фронте: последние новости
- Существующими средствами украинские защитники продолжают ликвидировать российскую технику. Так, 13 октября уничтожен вражеский Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- По состоянию на 21 октября бойцы Вооруженных Сил Украины уничтожили 5330 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. В сутки ликвидировано еще 55 боевых бронированных машин и 790 человек личного состава.
- Враги не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Но их наступательные действия безуспешны. Украинские силы обороны продолжают штурм южнее Бахмута. Подробная информация по всем направлениям – здесь.