Враг потерял вчера также немало и техники, в том числе 55 бронемашин. В Генштабе отмечали, что цифры ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести точный счет сложно.
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Потери врага по состоянию на 21 октября
С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек.
- личного состава – 292850 (+790) человек,
- танков – 5063 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 9612 (+55),
- артиллерийских систем – 7017 (+5),
- РСЗО – 822 (+0),
- средства ПВО – 548 (+0),
- самолетов – 320 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
- крылатые ракеты – 1535 (+0),
- корабли/катера – 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9391 (+21),
- специальная техника – 990 (+5).
Потери российской армии по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте: главное
- За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.
- На Таврическом направлении украинские военные повредили и уничтожили более 200 единиц вражеской техники в сутки. Оккупанты имеют потери, среди них два человека попали в плен.
- ВСУ продолжили масштабные наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.