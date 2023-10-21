Враг потерял вчера также немало и техники, в том числе 55 бронемашин. В Генштабе отмечали, что цифры ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести точный счет сложно.

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Потери врага по состоянию на 21 октября

С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек.

личного состава – 292850 (+790) человек,

танков – 5063 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 9612 (+55),

артиллерийских систем – 7017 (+5),

РСЗО – 822 (+0),

средства ПВО – 548 (+0),

самолетов – 320 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),

крылатые ракеты – 1535 (+0),

корабли/катера – 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9391 (+21),

специальная техника – 990 (+5).



Потери российской армии по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное