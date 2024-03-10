Представитель Объединенного пресс-центра Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что Силы обороны наносят врагу потери. Кроме этого, он также объяснил особенности действий россиян на этом направлении.

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Применяют отравляющие вещества

Силы обороны уничтожили 4 склада боеприпасов и один вражеский блиндаж. В перечне уничтоженной техники один самоходный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", одна самоходная артиллерийская установка "Гиацинт" и многое другое.

Однако в то же время враг использует отравляющие вещества.

За неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с веществом удушающе-слезоточивого действия, а только за минувшие сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов,

– отметил Лиховий.

По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.

Ситуация на фронте