Представитель Объединенного пресс-центра Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, что Силы обороны наносят врагу потери. Кроме этого, он также объяснил особенности действий россиян на этом направлении.
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Применяют отравляющие вещества
Силы обороны уничтожили 4 склада боеприпасов и один вражеский блиндаж. В перечне уничтоженной техники один самоходный зенитно-ракетный комплекс "Панцирь", одна самоходная артиллерийская установка "Гиацинт" и многое другое.
Однако в то же время враг использует отравляющие вещества.
За неделю они около 50 раз сбрасывали с беспилотников гранаты с веществом удушающе-слезоточивого действия, а только за минувшие сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов,
– отметил Лиховий.
По его словам, почти все эти применения были в полосе обороны на Запорожском направлении.
Ситуация на фронте
- На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.