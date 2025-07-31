На определенных участках фронта есть такие killzone, которые полностью контролируются дронами. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник из 3 армейского корпуса Максим Жорин, отметив, какие сегодня приоритетные силы и средства для россиян.

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Каким образом враг больше всего влияет на истощение украинских позиций?

Жорин заметил, что техника значительно потеряла свой вес на поле боя.

Самыми опасными остаются российская пехота и дроны,

– подчеркнул он.

У врага, объяснил подполковник, много пехоты и она постоянно осуществляет штурмы, что истощает украинские позиции и параллельно с этим россияне "высушивают" логистику ВСУ.

Поэтому это является самым сложным комплексом, который имеет враг,

– подчеркнул Максим Жорин.

Он уточнил, что это огромное количество пехоты и почти неограниченное количество дронов. В основном это сбросы или беспилотники на оптоволокне.

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Напомним, что россияне город Сумы фактически превратили в тестовый полигон для испытаний своего нового ударного дрона "Италмас". Этот беспилотник соединил свойства "Ланцета" и "Шахеда" и может преодолевать расстояние в 200 километров. Россияне могут перенести опыт по управлению "Италмасом", который они получают в Сумах, на другие фронты.

Кроме того, россияне на авиационном ремонтном заводе в оккупированном Луганске создают и тестируют разведывательные БПЛА. Об этом узнали в движении сопротивления "Атеш" и рассказали о том, что предприятие занимается техобслуживанием авиационной техники военного и двойного назначения.

Однако в то же время на заводе скрывают производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Более того, в одном из цехов предприятия расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами, а именно сборщиков и операторов.