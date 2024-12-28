В Центр национального сопротивления попала документация подполковника росгвардии Валерия Бигу. Среди нее – результаты испытаний новейших пистолетов от концерна "Калашникова, передает 24 Канал.

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Пистолеты, которые "распадаются на части"

Валерий Бигу служит инспектором в управлении подразделений спецназначения росгвардии. В мае 2023 года он получил отчет об испытаниях новейших пистолетов МПЛ и МПЛ1 (модульный пистолет Лебедева).

Установлено, что это оружие годится только для использования в пропагандистских роликах. Пистолет буквально распадается на части, режет пальцы и тому подобное.

Документы от подполковника Бигу / Фото ЦНС

Кроме документов об испытаниях "новинок", удалось наткнуться еще и на бумаги, связанные с оппозиционными митингами в апреле 2021 года и посещения их действующими работниками росгвардии. В частности, на оппозиционном протесте был замечен некий Владислав Ершов.

Работника росгвардии Ершова "засекли" на митинге Навального / Фото ЦНС

Известно, что этот оккупант в дальнейшем служит и участвует в агрессии против нашего государства.

К слову, недавно в ЦНС рассказали, как российский полковник Александр Мачкур случайно выдал место дислокации оккупантов в Луганске во время переписки с любовницей.