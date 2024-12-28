До Центру національного спротиву потрапила документація підполковника росгвардії Валерія Бигу. Серед неї – результати випробувань новітніх пістолетів від концерну "Калашнікова, передає 24 Канал.
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Пістолети, які "розпадаються на частини"
Валерій Бигу служить інспектором в управлінні підрозділів спецпризначення росгвардії. У травні 2023 року він отримав звіт щодо випробувань новітніх пістолетів МПЛ та МПЛ1 (модульний пістолет лєбєдєва).
Встановлено, що ця зброя годиться лише для використання у пропагандистських роликах. Пістолет буквально розпадається на частини, ріже пальці тощо.
Документи від підполковника Бигу / Фото ЦНС
Крім документів про випробування "новинок", вдалося натрапити ще й на папери, пов’язані з опозиційними мітингами у квітні 2021 року й відвідин їх діючими працівниками росгвардії. Зокрема, на опозиційному протесті був помічений деякий Владіслав Єршов.
Працівника росгвардії Єршова "спалили" на мітингу Навального / Фото ЦНС
Наразі відомо, що цей окупант надалі служить й бере участь в агресії проти нашої держави.
До слова, нещодавно у ЦНС розповіли, як російський полковник Олександр Мачкур випадково видав місце дислокації окупантів у Луганську під час листування з коханкою.