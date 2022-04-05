Российские оккупанты после ухода с Севера Украины опрокидывают свои силы на Восток. Там оккупант определил свои следующие цели после провала "блицкрига" и безумных потерь.

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Окружение зоны ООС

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, Купянск и Валуйки – это железнодорожный узел, откуда оккупанты завозят резервы и бросают на Изюм.

Там идут тяжелые бои, ведь оттуда, с севера, они собираются оцепить наши войска в зоне ООС. Харьков они уже не возьмут, но будут пытаться получить преимущество в зоне ООС,

– сказал Арестович.