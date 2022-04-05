Российские оккупанты покинули территорию Сумской области, не сумев преодолеть сопротивление украинцев. Местные украинцы совершили подвиг, которого никто не ожидал.

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Подвиг Сум

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, Сумам удалось осуществить невозможное. Не имея военных подразделений местная территориальная оборона остановила врага.

У нас все города – герои, но то, что сделали Сумы силами территориальной обороны… Они остановили элитные танковые дивизии русской армии, это подвиг, о котором будут говорить веками. Там организовали партизанскую войну и отрезали оккупантам все довольствие,

– рассказал Арестович.