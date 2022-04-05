Російські окупанти покинули територію Сумщини, не зумівши подолати опір українців. Місцеві українці здійснили подвиг, якого ніхто не очікував.

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Подвиг Сум

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.

В нас усі міста – герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками. Там організували партизанську війну та відрізали окупантам все забезпечення,

– розповів Арестович.

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