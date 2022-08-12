Об этом 12 августа сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, обстрел произошел примерно в 18:00.

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"российские оккупационные войска ударили по Криворожскому району. Обстреляли пограничные территории Зеленодольской общины, а также село Первое Мая в Апостоловской ТО: там зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО. Пострадавших нет", – написал Лукашук.

Ситуация в области

В Днепропетровской области 6 раз звучали сигналы ракетной опасности. Лукашук призвал не игнорировать сообщения о тревоге.

"Россияне продолжают испытывать нас на прочность. Поэтому я в который раз напоминаю вам о правилах безопасности: либо укрытия, либо правило двух стен и держаться подальше от окон. Берегите себя. Вместе нам еще государство восстанавливать", – отметил он.

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Ночная атака

россияне били по Днепропетровской области ночью с 11 на 12 августа. Под обстрелами из РСЗО оказались Никопольский и Криворожский районы.

В частности, по Марганцу враги выпустили 40 снарядов. Там пострадали 3 человека, в том числе 12-летний мальчик. Он находится в больнице. Известно, что в Марганце разрушили пятиэтажку и повредили 4 многоэтажки, 2 частных дома, кафе, магазин, типографию, гаражи.

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Что касается Никополя, то здесь было около 10 атак со ствольной артиллерии. Разрушения получили 4 частных помещения.

В Великой Костромке Криворожского района, враги из "Ураганов" повредили 3 дома. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Обратите внимание – обстрел Днепропетровской области 12 августа: смотрите видео