Про це 12 серпня повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, обстріл трапився приблизно о 18:00.

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"російські окупаційні війська вдарили по Криворізькому району. Обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській ТГ: там зафіксовано 8 прильотів снарядів РСЗВ. Постраждалих немає", – написав Лукашук.

Ситуація в області

На Дніпропетровщині впродовж дня 6 разів лунали сигнали ракетної небезпеки. Лукашук закликав не ігнорувати повідомлення про тривогу.

"Росіяни продовжують випробовувати нас на міцність. Тому я вкотре нагадую вам про правила безпеки: або укриття, або правило двох стін і триматися якнайдалі від вікон. Бережіть себе. Разом нам ще державу відбудовувати", – зазначив він.

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Нічна атака

росіяни били по Дніпропетровщині вночі з 11 на 12 серпня. Під обстрілами з РСЗВ опинилися Нікопольський і Криворізький райони.

Зокрема, по Марганцю вороги випустили 40 снарядів. Там постраждали 3 людини, серед яких 12-річний хлопчик. Він перебуває у лікарні. Відомо, що у Марганці зруйнували п'ятиповерхівку та пошкодили 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, гаражі.

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Щодо Нікополя, то тут було приблизно 10 атак зі ствольної артилерії. Руйнувань зазнали 4 приватні помешкання.

У Великій Костромці, що у Криворізькому районі, вороги з "Ураганів" пошкодили 3 будинки. На щастя, там обійшлось без постраждалих.

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