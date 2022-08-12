На жаль, є постраждалі. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Його госпіталізували до лікарні.

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Лише по одному Марганцю випустили 40 реактивних снарядів

По Марганцю, що на Нікопольщині, били з "Градів" і випустили 40 реактивних снарядів. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що постраждали троє людей – двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик.

Крім цього, у місті частково зруйновано п’ятиповерхівку, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, декілька гаражів.

Тим часом у Нікополі було близько 10 пострілів зі ствольної артилерії. Зачепило 4 приватні будинки й легкову автівку. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади й Велику Костромку. Вдарили з "Ураганів". У селі пошкоджено 3 житлові будинки й літню кухню. На щастя, без жертв.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: фото Миколи Лукашука

Внаслідок попереднього обстрілу Дніпропетровщини загинули 3 людини

У ніч на 11 серпня росіяни атакували 4 райони Дніпропетровської області. Для обстрілів ворог використав "Гради", "Урагани" й ракети. Нічна атака забрала життя 3 людей. Ще 9 зазнали поранень, серед яких 13-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували до лікарні.

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