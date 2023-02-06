Кроме того, в российском дроне также заметили электронику "двойного назначения" от западных производств. Об этом журналистам сообщил украинский инженер Константин Калиновский.
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Эксперт подчеркнул, что россияне используют для производства своих "Ланцетов" батарейки к вейпам от компании Samsung.
Батарейку от Samsung нашли в дроне "Ланцет" / Фото из соцсетей
Также в этом "чудо-оружии" нашли западную электронику:
- платы и процессы производства американских компаний Analog Devices, Semtech, Silicon Labs,
- и платы от европейских NXP и Infineon Technologies, которые производятся массово и свободно продаются на мировом рынке.
Кроме микросхем из детских игрушек, россияне могут использовать компоненты из фонариков для дайвинга или систем заднего вида для автомобилей,
– рассказал Калиновский.
Микросхему из игрушек использовали для создания дрона "Ланцет" / Фото из соцсетей
Очевидно, что Кремль пытается масштабировать производство дронов-камикадзе типа Ланцет, используя максимально дешевые комплектующие иностранного производства.
Пока трудно сказать, как это будет влиять на масштабирование производства вражеских дронов.
Ранее командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов заявлял, что "Ланцеты" на 80% состоят из китайских компонентов. Собирать и настраивать их могут на российских заводах.
Военный предположил, что Россия также способна производить микросхемы. "Они могут их делать вечно. По крайней мере, пока Китай будет продавать им компоненты", - подчеркнул он. В то же время эксперт отметил, что применение такого рода оружия не может как-то кардинально отразиться на ходе войны. По его словам, это не повлияет на итог войны.