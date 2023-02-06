Крім того, у російському дроні також помітили електроніку "подвійного призначення" від західних виробництв. Про це журналістам повідомив український інженер Костянтин Калиновський.

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Експерт наголосив, що росіяни використовують для виробництва своїх "Ланцетів" батарейки до вейпів від компанії Samsung.



Батарейку від Samsung знайшли у дроні "Ланцет" / Фото з соцмереж

Також в цій "чудо-зброї" знайшли західну електроніку:

плати та процеси виробництва американських компаній Analog Devices, Semtech, Silicon Labs,

і плати від європейських NXP і Infineon Technologies, котрі виготовляються масово та вільно продаються на світовому ринку.

Окрім мікросхем із дитячих іграшок, росіяни також можуть використовувати компоненти із ліхтариків для дайвінгу чи систем заднього виду для автомобілів,

– розповів Калиновський.



Мікросхему з іграшок використали для створення дрону "Ланцет" / Фото з соцмереж

Очевидно, що Кремль намагається масштабувати виробництво дронів-камікадзе типу "Ланцет", використовуючи максимально дешеві комплектуючі іноземного виробництва.

Наразі важко сказати, як це впливатиме на масштабування виробництва ворожих дронів.

Довідка! "Ланцет" – баражувальний боєприпас (дрон). Він може довго перебувати у повітрі, а згодом стрімко атакувати ціль. Його швидкість – 110 кілометрів на годину під час горизонтального польоту, а під час атаки – 300.

До слова, раніше командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ, спеціаліст з розробки дронів Юрій Касьянов заявляв, що "Ланцети" на 80% складаються з китайських компонентів. Збирати й налаштовувати їх можуть на російських заводах.

Військовий припустив, що Росія також здатна виготовляти мікросхеми. "Вони можуть їх робити вічно. Принаймні поки Китай продаватиме їм компоненти", – наголосив він. Водночас експерт зазначив, що застосування такого роду зброї не може якось кардинально відбитися на перебігу війни.За його словами, це не вплине на підсумок війни.