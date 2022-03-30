Российскую сторону с самого начала вгоняло в ярость предложение прекратить огонь. Об этом в интервью рассказал глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

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Россияне боятся потерять крепкую переговорную позицию

Мы с первого дня сказали: смотрите, вы выводите ваши войска, садимся и разговариваем. Но в этом случае у россиян теряется крепкая переговорная позиция, поэтому они на это агрессивно реагируют,

– подчеркнул он.

Поэтому наша делегация приняла решение во время первой встречи спросить, будет ли Россия двигаться в рамках Венской конвенции. Они сказали, что да. И это существенно развязало нам руки.

Что предусматривает Венская конвенция В ней четко прописано, что договор считается ничтожным в том случае, если он был подписан под давлением.

Если российская сторона уже согласилась с тем, что будет двигаться в рамках Венской конвенции, у Украины есть предохранитель. Более того, ни один международный гарант не сядет за стол переговоров, если их будут планировать подписать насильно.