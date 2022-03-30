Російську сторону від самого початку вганяла в лють пропозиція припинити вогонь. Про це в інтерв'ю розповів глава української переговорної делегації Давид Арахамія.

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Росіяни бояться втратити міцну переговорну позицію

Ми з першого дня сказали: дивіться, ви виводите ваші війська, сідаємо і розмовляємо. Але у цьому випадку у росіян втрачається міцна переговорна позиція, тому вони на це агресивно реагують,

– підкреслив він.

Тож наша делегація ухвалила рішення під час першої зустрічі спитати, чи рухатиметься Росія у рамках Віденської конвенції. Вони сказали, що так. І це суттєво розв'язало нам руки.

Що передбачає Віденська конвенція У ній чітко прописано, що договір вважається нікчемним у тому разі, якщо його підписали під тиском.

Відтак, якщо російська сторона уже погодилася з тим, що рухатиметься у рамках Віденської конвенції, в України є запобіжник. Ба більше, жоден міжнародний гарант не сяде за стіл перемовин, якщо їх плануватимуть підписати насильно.

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