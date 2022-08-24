оккупанты атаковали позиции ВСУ вдоль линии столкновения

В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в своей зоне ответственности. Сообщается, что в течение ночи враг трижды вертолетными парами атаковал позиции ВСУ вдоль линии столкновения.

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оккупанты ударили ракетами по населенным пунктам. россияне применили реактивные снаряды "Смерчей" в направлении Александровки и Кривого Рога. Захватчики попали по открытым поверхностям, в результате чего обошлось без жертв.

Враг раз для обстрела использовал противоракетные системы С-300, которыми обстрелял Березнеговатое. В результате обстрела повреждены здания учебных заведений, лесохозяйства. К счастью, пострадавших нет.

В ОК "Юг" сообщили о том, что враг попал ракетой по Новому Бугу, из-за чего повреждены 25 домов и ранены 7 гражданских, среди которых 2 ребенка.

Тяжелой ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град" оккупанты обстреляли Никопольский район. В Марганце повреждены 4 частных дома и пострадали два человека.

Оккупанты обстреляли Запорожье

российские военные в ночь на 24 августа дважды атаковали город Запорожье. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что во время первого удара оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

После Александр Старух уточнил, что ракеты захватчиков попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района.

Повторные взрывы в Запорожье прогремели примерно в 4 часа утра. россияне снова атаковали инфраструктурный объект областного центра.

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сейчас известно о попадании снарядов российских захватчиков в 6 жилых помещений. Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

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