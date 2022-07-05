Российские захватчики хватаются за первую возможность, которая поможет им пораниться. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 5 июля.

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Оккупанты прибегают к самокалечениям

Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самокалечениям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в российскую федерацию,

– говорится в сообщении.

Захватчики не зря прибегают к таким действиям, ведь они несут многочисленные потери. Ведь украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают бить по складам врага и скоплениям захватчиков. Часто это происходит, в частности, в Херсонской области.

Ситуация в горячих точках фронта

На Славянском направлении россияне атаковали район Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дубровного, Чепеля и Мосьпанового. Возле Долины ВСУ успешно остановили штурм оккупантов.

На Донецком направлении враг пытается полностью захватить Луганскую область.

На Краматорском направлении захватчики обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли авиаудар возле Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении оккупанты штурмуют направление Новолуганского, боевые действия продолжаются. Они атаковали из ствольной артиллерии районы Кодемы, Новолуганского, Покровского, Берестового, Спорного, Ивано-Дарьевки. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов. Агрессор возобновил штурм возле Спорного. У него есть частичный успех, но бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях российские оккупанты обстреливают позиции украинских войск. Они ударили авиацией по Авдеевке.

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