Російські загарбники хапаються за першу можливість, яка допоможе їм поранитися. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 5 липня.

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Окупанти вдаються до самоскалічень

Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до російської федерації,

– мовиться в повідомлені.

Загарбники не дарма вдаються до таких дій, адже вони зазнають численних втрат. Адже українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують гатити по складах ворога і скупченнях загарбників. Часто це відбувається, зокрема, на Херсонщині.

Ситуація в гарячих точках фронту

На Слов'янському напрямку росіяни атакували район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового. Біля Долини ЗСУ успішно зупинили штурм окупантів.

На Донецькому напрямку ворог намагається повністю захопити Луганську область.

На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського. Завдали авіаудару біля Слов'янська та Званівки.

На Бахмутському напрямку окупанти штурмують напрямок Новолуганського, бойові дії тривають. Вони атакували зі ствольної артилерії райони Кодеми, Новолуганського, Покровського, Берестового, Спірного, Івано-Дар’ївки. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. Агресор відновив штурм біля Спірного. Він має частковий успіх, але бої ще тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках російські окупанти обстрілюють позиції українських військ. Вони вдарили авіацією по Авдіївці.

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