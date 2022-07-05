Російські загарбники хапаються за першу можливість, яка допоможе їм поранитися. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 5 липня.
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Окупанти вдаються до самоскалічень
Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до російської федерації,
– мовиться в повідомлені.
Загарбники не дарма вдаються до таких дій, адже вони зазнають численних втрат. Адже українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують гатити по складах ворога і скупченнях загарбників. Часто це відбувається, зокрема, на Херсонщині.
Ситуація в гарячих точках фронту
- На Слов'янському напрямку росіяни атакували район Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепеля та Мосьпанового. Біля Долини ЗСУ успішно зупинили штурм окупантів.
- На Донецькому напрямку ворог намагається повністю захопити Луганську область.
- На Краматорському напрямку загарбники обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського. Завдали авіаудару біля Слов'янська та Званівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти штурмують напрямок Новолуганського, бойові дії тривають. Вони атакували зі ствольної артилерії райони Кодеми, Новолуганського, Покровського, Берестового, Спірного, Івано-Дар’ївки. Також ворог завдав авіаударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. Агресор відновив штурм біля Спірного. Він має частковий успіх, але бої ще тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках російські окупанти обстрілюють позиції українських військ. Вони вдарили авіацією по Авдіївці.
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