Однако это взаимный процесс и обе стороны могут учиться друг у друга. Об этом 24 Каналу рассказала офицер ВСУ и командир минометного взвода с позывным "Ведьма" Ольга Бигарь.
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Оккупанты пытаются копировать ВСУ
Офицер отметила, что тактика агрессии россиян прошла эволюцию, начиная с февраля 2022 года и заканчивая февралем 2023 года. Оккупанты научились воевать маленькими группами, использовать маневровую оборону и мобильные группы для штурмовых действий.
Так, они начинают копировать такие достояния наших Вооруженных Сил.
Но нужно понимать, это как в школе. Кто списывает, а кто знает. И тому, кто знает, не жаль, что у него списывают. Потому что он придумает еще и лучше. Это касается нашей армии – мы придумаем еще и лучше,
– подчеркнула Бигарь.
Более того, россияне даже "Ведьму" себе сделали. Тогда уже и иностранные издания, которые интересуются нашей политикой и событиями, начали спрашивать, что у россиян ничего своего, если они таким занимаются.
"Нет, у них ничего нет. Они воровали нашу историю, блюда, музыку и будут продолжать это делать, потому что это орда, у которой нет ничего своего. Только ворованное", – подчеркнула офицер.
Бигарь о смене тактики оккупантов: смотрите видео
Потери россиян в войне против Украины
Впрочем, как бы оккупанты не пытались копировать ВСУ, наши бойцы продолжают ежедневно уничтожать их сотнями. Так, по состоянию на 2 марта украинские защитники ликвидировали 150 605 единиц личного состава оккупационного войска, из них – 715 за прошедшие сутки. Кроме того, "вторая армия мира" потеряла немало военной техники:
- танков – 3 397 (+2);
- боевых бронированных машин – 6 658 (+20);
- артиллерийских систем – 2 398 (+5);
- РСЗО – 480 (+1);
- средства ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 300 (+0);
- вертолетов – 288 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 058 (+3);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 264 (+7);
- специальной техники – 230 (+0).