Однак це взаємний процес й обидві сторони можуть вчитися один в одного. Про це 24 Каналу розповіла офіцерка ЗСУ та командирка мінометного взводу з позивним "Відьма" Ольга Бігарь.

Зауважте Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Окупанти намагаються копіювати ЗСУ

Офіцерка зауважила, що тактика агресії росіян пройшла таку собі еволюцію, починаючи з лютого 2022 року та закінчуючи лютим 2023 року. Окупанти навчилися воювати маленькими групами, використовувати маневрову оборону та мобільні групи для штурмових дій.

Так, вони починають віддзеркалювати такі надбання наших Збройних Сил.

Але треба розуміти, це як у школі. Хтось списує, а хтось знає. І тому, хто знає не шкода, що в нього списують. Бо він придумає ще і краще. Це стосується нашого війська – ми придумаємо ще і краще,

– підкреслила Бігарь.

Ба більше, росіяни навіть "Відьму" собі зробили. Тоді вже й іноземні видання, які цікавляться нашою політикою та подіями, почали запитувати, чи у росіян немає нічого свого, що вони таким займаються.

"Ні, немає. Вони крали нашу історію, страви, музику і продовжуватимуть це робити, бо це орда, в якої немає нічого свого. Тільки крадене", – наголосила офіцерка.

Бігарь про зміну тактики окупантів: дивіться відео

Втрати росіян у війні проти України

Утім, як би окупанти не намагалися копіювати ЗСУ, наші бійці продовжують щодня знищувати їх сотнями. Так, станом на 2 березня українські захисники ліквідували 150 605 одиниць особового складу окупаційного війська, з них - 715 упродовж минулої доби. Крім того, "друга армія світу" втратила чимало військової техніки: