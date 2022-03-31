Россияне, которые отошли из Чернобыля, забрали с собой пленных украинских воинов
Источник:TV MediaDom Slavutich
Российские войска покинули Чернобыльскую АЭС 31 марта. Стало известно, что они взяли с собой украинских нацгвардейцев, которые обороняли станцию в начале полномасштабного вторжения.
Россияне держали их в плену с 24 февраля и забрали с собой, отступая на территорию Беларуси. Об этом на брифинге сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев.
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Что известно о судьбе нацгвардейцев
Оккупанты посадили украинских воинов в авто и вывезли.
С Чернобыльской АЭС забрали наших парней, наших Нацгвардейцев, которые с первого дня были в плену на атомной станции, которые охраняли ее. Их забрали, их забрали в автомобили и увезли,
– сообщил он.
Фомичев заметил, что это было предполагаемое действие. Возможно, пограничников удастся вернуть во время большого обмена между Украиной и Россией.
Он попросил родных и близких набраться терпения и сохранять спокойствие.
Поверьте мне, все делается для того, чтобы в ближайшее время наши ребята вернулись,
– добавил Фомичев.
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