Также компания заявила, что пожертвует 10 миллионов долларов и одежду для Украины через управление по делам беженцев ООН.

К теме Я не знал, что у меня Google Pay заблокировали – эпическое видео с троллейбуса в России

Москвичи выстроились в очередь одного из магазинов UNIQLO. Очевидно, бои за одежду не за горами.

Интересно, до них когда-нибудь дойдет, что нужно идти на Кремль, а не на штурм закрывающихся магазинов?,

– написал Алексей Гончаренко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!