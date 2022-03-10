Також компанія заявила, що пожертвує 10 мільйонів доларів та одяг для України через управління у справах біженців ООН.

До теми Я не знав, що в мене Google Pay заблокували, – епічне відео з тролейбуса в Росії

Москвичі вистроїлись у чергу одного з магазинів UNIQLO. Вочевидь, бої за одяг не за горами.

Цікаво, до них колись дійде, що потрібно йти на Кремль, а не на штурм магазинів, які закриваються?,

– написав Олексій Гончаренко.

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