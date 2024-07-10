Особенность российского терроризма

Как "работает" терроризм? Цель террориста – повлиять на общественное сознание путем совершения невероятных, бесчеловечных преступлений. Нечеловеческий характер преступлений – это непременный атрибут, потому что цель – шокировать широкие общественные массы, ввести их в ступор, принудить к эмоциональной, а не рациональной оценке действительности.

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Терроризм – это не просто жестокость. Это продуманная, выверенная жестокость, которая должна шокировать и парализовать обычного человека. Потом уже таким обычным людям можно внушать определенные нужные тезисы. Но основа – шок.

Все это демонстрирует российское государство. За многие годы использования терроризма как средства политики (как внешней, так и внутренней) они действительно стали в этом мастерами. Умеют находить объекты, умеют наносить наиболее болезненные удары.

Почему именно "Охматдет" и роддом? Все очень просто. Покушение и убийство детей (к тому же – больных и беззащитных) – это то, что должно шокировать любого, у кого осталось еще что-то человеческое. Вот и первый акт теракта.

Особенностью российского терроризма является то, что они не берут на себя ответственность. Террористы, как правило, это делают, потому что им надо показать свою значимость, напомнить о себе. Россиянам это не надо. О них и так все всё знают. Поэтому начинается цирк под названием "Это не мы".

Дополнительный фактор, который подтверждает теракт

В этот раз, правда, это все делается без особых усилий. Зачем? Все же всё понимают. СБУ уже сообщила обо всех имеющихся доказательствах теракта. "Охматдет" был поражен с помощью российской крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которая действовала в штатном режиме без воздействия средств ПВО и РЭБ. На это указывают обломки ракеты и ее двигателя, найденные следователями на месте происшествия, которые принадлежат именно этой ракете.

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Также на удар ракетой Х-101 указывает характер разрушений: полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения.

Если в дом попадает ракета ПВО или обломки, то говорится о разрушении одной – двух квартир и выбитых окнах. Здесь видим прямой прилет мощной ракеты. Видео и фото тоже более чем достаточно. Все очевидно.

Но есть еще один дополнительный фактор, который подтверждает террористический характер действий россиян. На этот раз теракт сопровождался масштабной информационной кампанией, синхронизированной, и, очевидно, спланированной организаторами теракта.

Ряд отечественных "лидеров мнений" и "блогеров" бросились продвигать нарратив о "немедленном мире" с россиянами из-за "страшного теракта". Собственно, именно так теракт и должен был действовать по замыслу. А "специально обученные люди" здесь просто подсказывают аудитории, в каком направлении должны двигаться их мысли.

Нельзя больше закрывать глаза на ад

Вывод? Когда более 2 лет назад Украина добивалась от США признания российского государства спонсором терроризма, в Белом доме отвечали, что "решат вопрос другим способом", а это пока не нужно. За 2 года террористы усовершенствовали свои способности и довели их почти до совершенного уровня. Конечно, безнаказанность здесь очень сильно помогает. Если тебе ничего не угрожает, то почему бы не заняться "экспериментами"?

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Но почему западные партнеры уверены, что экспериментаторы будут вечно ограничиваться территорией Украины и не захотят испытать реакции где-то на территории НАТО? Поджоги и диверсии на военных предприятиях уже фиксировались в Чехии, Германии. А здесь и до прямого убийства гражданских – один шаг.

Поэтому говорится уже не только об усилении украинского ПВО, что, по большому счету, не должно и обсуждаться, и не только о возможном привлечении ПВО государств НАТО. Нужно возмездие. Старое доброе возмездие по библейской формуле "глаз – за глаз, зуб – за зуб". Украина, очевидно, сейчас не имеет для этого полноценного инструментария, но что-то сделать можно уже сейчас.

Например, снять бессмысленные ограничения по ударам по территории России. Конечно, это должно сопровождаться признанием российского государства спонсором терроризма.

Понятно, что все это сейчас выглядит как крик в бездну, и никто ничего такого на Западе делать не будет. Но монстр, на рост которого они спокойно смотрят, рано или поздно придет по их души тоже. Уже приходит. Думаете, что соглашения о "вечной дружбе" с КНДР и Ираном они подписывают ради обмена опытом в выращивании помидоров и картофеля?

В мире сейчас нет лучше организованного, богатого, опытного и лишенного каких-либо тормозов террориста, чем россияне. Такой опыт и потенциал не ограничится Украиной. Зачем спонсировать политиков-маргиналов в ЕС, если можно просто начать всех запугивать? Зачем дискредитировать тех, кого легче и быстрее убить?

Поэтому не говорите потом, что вы чего-то не знали и не понимали. Весь тот ад, в который сейчас катится мир, дело ваших рук тоже.