Россияне в Лисичанске разрушили столетнюю гимназию: фото уничтоженного памятника архитектуры

Российские оккупанты не жалеют ни мирное население, ни памятники архитектуры. Так, в Лисичанске они полностью разрушили гимназию, построенную более 100 лет назад.

Гимназия пережила две мировые войны

Россияне 1 мая вели прицельный обстрел по одному из лучших образовательных учреждений Луганской области. Поэтому здание охватило огонь.

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Пожар пылал несколько часов и полностью уничтожил гимназию, которая являлась памятником архитектуры.

Была построена более 100 лет назад бельгийцами. Входила в сотню лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м, но сгорела из-за животных без ценностей в 2022 году,

– подчеркнула выпускница Яна Гончаренко.

Столетнюю гимназию охватил огонь от вражеских обстрелов / Фото Сергея Гайдая

Столетняя гимназия в Лисичанске полностью разрушена: видео

Что известно о разрушенном памятнике архитектуры

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что гимназию построили бельгийцы в 19 веке. Она входила в Бельгийское архитектурное наследие Лисичанска. Чиновник отметил, что многопрофильная гимназия неоднократно попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины. Выпускники гимназии всегда сдавали ВНО на высокие баллы и вступали в самые престижные вузы.

Гайдай уверен, что после победы гимназию удастся отстроить.

Как прошли сутки 1 мая в Луганской области

Глава ОВА подчеркнул, что прошедшие сутки в Луганской области были сверхтяжелыми:

в Золотом от плотных российских обстрелов пострадал мальчик 2010 года рождения и взрослый мужчина. Также известно, что одна женщина погибла;

еще два человека погибли в Лисичанске и Попасной;

в Орехове уничтожены не менее 12 домов, в Горном – 4, в Северодонецке – 6 многоэтажек;

мощные и непрерывные российские обстрелы мешали эвакуации гражданского населения в более безопасные регионы Украины;

всего за 1 мая населенные пункты Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам.

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