Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атэш". Вероятно, это является результатом преднамеренного саботажа, организованного самими российскими военными.

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Для чего оккупанты уничтожают собственную технику на Херсонщине

Агенты "Атеш" сообщают, что в поселке Лазурное, Херсонской области россияне жалуются, что значительно увеличилось количество поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. В частности, речь идет о водных средствах – лодки и гидроскутеры, которые часто выходят из строя, что вызывает трудности в проведении военных операций.

Россияне связывают это с умышленным саботажем со стороны своих военнослужащих.

Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок,

– отмечают в "Атеш".

Этот саботаж значительно усложняет российским военным использование техники для форсирования Днепра. В результате, техника часто возвращается на ремонт.