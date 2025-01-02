Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атэш". Вероятно, это является результатом преднамеренного саботажа, организованного самими российскими военными.
Смотрите также Движение "Атэш" провело диверсию на железной дороге возле военных складов врага в Тверской области
Для чего оккупанты уничтожают собственную технику на Херсонщине
Агенты "Атеш" сообщают, что в поселке Лазурное, Херсонской области россияне жалуются, что значительно увеличилось количество поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. В частности, речь идет о водных средствах – лодки и гидроскутеры, которые часто выходят из строя, что вызывает трудности в проведении военных операций.
Россияне связывают это с умышленным саботажем со стороны своих военнослужащих.
Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок,
– отмечают в "Атеш".
Этот саботаж значительно усложняет российским военным использование техники для форсирования Днепра. В результате, техника часто возвращается на ремонт.