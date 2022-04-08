Россияне ловят гражданских на оккупированном Донбассе и отправляют на фронт, – рассказ пленного

Россия мобилизует все силы в войне против Украины. Оккупанты отправляют на войну гражданских людей, которых ловят на территории временно оккупированного Донбасса.

Пленного мобилизовали прямо с улицы

Это подтвердил военный вооруженных сил России, попавший в плен украинской армии. Пленный мужчина оказался жителем оккупированной Макеевки.

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Он рассказал, что 1 марта его забрали по так называемой мобилизации прямо с улицы и отвезли в Старобешево. Как отметил пленник, в конце марта его увезли на передовую в село Красная Поляна.

Мужчина, который попал в российскую армию в 2014 году, сказал, что ему дали автомат и 4 магазина с патронами. После этого он отправился на войну вместе с "новобранцами" и им даже не выдали бронежилетов.

Пленный рассказал, что БМП, в которой они ехали, подбили. Он надеялся, что выживших отправят подальше от фронта. Однако всех пересадили в другую БМП и повезли дальше.

Мужчине удалось выжить, сдавшись в плен украинским военным.

Видео показаний пленника

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