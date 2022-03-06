Об этом 6 марта в своем телеграме рассказал Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Соответствующее сообщение он опубликовал в 16:55.

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"Мы за вами следим"

Чиновник отметил, что россияне пытались зайти в город. Но, похоже, они просто маневрировали, ведь даже не заходили в бой. "Они перемещаются. Притворяются, что нападают, чтобы мы не спали и нервничали. А сами двигаются в направлении Вознесенска и Южноукраинска", – добавил руководитель ОВА.

Но мы вас видим, мы за вами следим,

– пригрозил россиянам Ким.

Ранее украинские защитники разбили вражескую артиллерию под Николаевом. Теперь все, что осталось, от российской техники, это руины и обломки.

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