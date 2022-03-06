Про це 6 березня у своєму телеграмі розповів Віталій Кім, очільник Миколаївська ОВА. Відповідний допис він опублікував там о 16:55.

Читайте також На Миколаївщині впіймали військового з Криму: його передали поліції​

Посадовець зазначив, що росіяни намагалися зайти у місто. Але схоже, що вони просто маневрували, адже навіть не заходили у бій. "Вони переміщаються. Вдають, що нападають, щоб ми не спали і нервувалися. А самі рухаються в напрямку Вознесенська та Южноукраїнська", – додав керівник ОВА.

Але ми вас бачимо, ми за вами слідкуємо, – пригрозив росіянам Кім.

Новина доповнюється…

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!