Россиянам не удалось создать нужную картинку

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил об очередном фейке российской пропаганды. Россияне склоняют людей к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.

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Людям оформляют документы для передвижения. Пропаганда заявляет о большой очереди желающих получить документ, хотя фотографии из Мариуполя говорят совсем о другом.

"Людям оформляют документы для передвижения, здесь же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для дальнейшей компенсации. Очереди огромные, многотысячные", – сообщают пропагандистские медиа.

В ЦПД констатируют, что российским пропагандистам не удалось создать нужную картинку.

На фотографиях не более 20 человек возле какого-нибудь помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся",

– заявили в ЦПД.

Сообщается, что таким образом Россия пытается провести рублевую оккупацию, чтобы затем изолировать население. Таким образом, Россия действовала в ОРДЛО.

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