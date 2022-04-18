Россиянам не удалось создать нужную картинку
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил об очередном фейке российской пропаганды. Россияне склоняют людей к сотрудничеству, обещая выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.
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Людям оформляют документы для передвижения. Пропаганда заявляет о большой очереди желающих получить документ, хотя фотографии из Мариуполя говорят совсем о другом.
"Людям оформляют документы для передвижения, здесь же они могут подать заявку о возмещении своего разрушенного жилья для дальнейшей компенсации. Очереди огромные, многотысячные", – сообщают пропагандистские медиа.
В ЦПД констатируют, что российским пропагандистам не удалось создать нужную картинку.
На фотографиях не более 20 человек возле какого-нибудь помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропагандистская машина РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся",
– заявили в ЦПД.
Сообщается, что таким образом Россия пытается провести рублевую оккупацию, чтобы затем изолировать население. Таким образом, Россия действовала в ОРДЛО.
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