Росіянам не вдалося створити потрібну картинку

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про черговий фейк російської пропаганди. Росіяни схиляють людей до співпраці, обіцяючи виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях.

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Людям оформлюють документи для пересування. Пропаганда заявляє про велику чергу охочих отримати документ, хоча фотографії з Маріуполя говорять геть про інше.

"Людям оформлюють документи для пересування, тут же вони можуть подати заявку про відшкодування свого зруйнованого житла для подальшої компенсації. Черги величезні, багатотисячні", – повідомляють пропагандистські медіа

У ЦПД констатують, що російським пропагандистам не вдалося створити потрібну картинку.

На світлинах не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропагандистська машина РФ виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться",

– заявили у ЦПД.

Повідомляється, що у такий спосіб Росія намагається провести рублеву окупацію, щоб потім ізолювати населення. У такий спосіб Росія діяла в ОРДЛО.

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