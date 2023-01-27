Россияне пытаются смыть с себя ответственность за обстрелы Украины. По данным издания, оккупанты начали маскировать свои ракеты Х-101.

К теме Под Киевом сбили ракету с имитатором ядерной боевой части – Defense Express

Для чего враг маскирует ракеты

Несколько источников Defense Express сообщают, что захватчики зачищают болгаркой серийные номера на корпусе ракеты, чтобы невозможно было идентифицировать приблизительную дату изготовления.

Стоит добавить, что серийный номер содержит информацию о годе, квартале, партии и порядковом номере ракеты в партии.

Именно эти данные позволяют оценить темпы и порядок использования этих ракет. Несмотря на это, уже официально подтверждено, что враг применяет ракеты Х-101, произведенные в последних кварталах 2022 года.

Однако в Defense Express отмечают, что попытки оккупантов напрасны, ведь серию ракеты можно идентифицировать по ее обломкам. Все внутренние узлы и агрегаты ракеты имеют свои серийные номера, а уничтожить их без полной переборки ракеты в заводских условиях довольно сложно.

Россия обстреляла Украину 26 января: что известно