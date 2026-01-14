Россияне массированно атакуют Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры

Ночью 14 января российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Местные услышали серию взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Ночью в среду, 14 января, оккупанты совершили массированную атаку на объект инфраструктуры. Враг привлек "Шахеды".

Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно,

– подчеркнул Вилкул.

В свою очередь, Воздушные силы сообщили о дронах на Днепропетровщине: БпЛА в направлении Зеленодольска и Кривого Рога с востока.

Вилкул также сообщал об атаке на город ранее. Враг провел массированную атаку "Шахедами" по объекту инфраструктуры около 23:58.