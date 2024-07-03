Это еще уровень не диктаторского режима Ким Чен Ына в Северной Корее, но обе страны почти ничем не отличаются. Видимо, только тем, что россиян больше. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Что будет с россиянами, которые в Крыму

"Они все преступники, потому что нарушили законодательство Украины. Они едут в зону боевых действий, какие тогда вопросы могут возникать к Силам обороны Украины", – заметил Братчук.

Если российские захватчики перейдут на сторону Украины и будут давать координаты вражеских объектов, в таком случае суд может при рассмотрении дела дать несколько меньший срок заключения.

Я сейчас не шучу, говорю абсолютно серьезно. Все российские граждане, которые находятся на территории Крыма, приехали на войну. А война – это очень плохо, на ней убивают, как правило, оккупантов,

– констатировал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Заметьте, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук призвал российских туристов избежать поездок на отдых в Крым. Он настоятельно советует гражданам России покинуть Крым и не ехать туда вообще. Причина – вражеские военные объекты, которым Украина не даст покоя.

В Крыму регулярно раздаются взрывы