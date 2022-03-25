Командованию российских оккупантов приходится прибегать к запугиванию, чтобы заставить солдат ехать на войну в Украину. Но сейчас перестал действовать даже этот прием – стать "пушечным мясом" хотят немногие.

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Написание рапортов

Как сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, российские военные начали писать рапорты, чтобы не ехать в Украину.

50% одного из полков 7 дивизии написали рапорты, отказывающиеся от участия в боевых действиях на территории Украины. Также знаем об отказе подразделения Росгвардии и полиции ехать сюда, – сказал Арестович.

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