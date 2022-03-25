Командуванню російських окупантів доводиться вдаватися до залякування, щоб змусити солдатів їхати на війну в Україну. Та зараз перестав діяти навіть цей прийом – стати "гарматним м'ясом" мало хто хоче.

Читайте також У Чорнобаївці ЗСУ знищили командувача 49 армії Росії Рязанцева, – Арестович

Написання рапортів

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, російські війскові почали писати рапорти, аби лиш не їхати в Україну.

50% одного з полків 7 дивізії написали рапорти, в яких відмовляються від участі в бойових діях на території України. Також знаємо про відмову підрозділу Росгвардії та поліції їхати сюди, – сказав Арестович.

Дивіться відео звернення Олексія Арестовича